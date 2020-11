Champions, i finali: ko Psg e United, tutto facile per Chelsea e Dortmund

Si chiude questa sera il quadro delle gare valide per la terza giornata della fase a gironi di Champions League. Tutto facile per Dortmund e Juve, vittoria col brivido per il Barcellona. Perdono a sorpresa Psg e United. Ecco i finali:

Basaksehir-United 2-1

Zenit-Lazio 1-1

Barcellona-Dinamo Kiev 2-1

Chelsea-Rennes 3-0

Club Brugge-Dortmund 0-3

Ferencvaros-Juventus 1-4

Lipsia-Psg 2-1

Siviglia-Krasnodar 3-2