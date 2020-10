Champions, i risultati al 45': Chelsea avanti 1-0, pari per il Psg con Neymar ko

Sono finiti i primi tempi delle due sfide di Champions League iniziate alle 18.55. Un solo gol fino a questo momento, col Chelsea in vantaggio sul campo del Krasnodar grazie alla rete realizzata da Hudson-Odoi al 37esimo. Al 14esimo i blues hanno anche fallito un rigore con Jorginho.

Zero gol nel primo tempo di Istanbul tra Basaksehir e PSG: nella prima frazione Thomas Tuchel è stato costretto a sostituire anche Neymar per infortunio, al suo posto in campo Sarabia dal 26esimo.