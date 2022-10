Champions, i risultati al 45’: PSG avanti 1-0 contro il Benfica. Pari tra Shakhtar e Real

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone

Primi tempi del turno di Champions League con tanto equilibrio e purtroppo anche con una brutta notizia per il Milan, sotto di due gol e con un uomo in meno a San Siro contro il Chelsea. Pareggio a reti bianche tra Celtic e Lipsia e tra Shakhtar e Real Madrid. Nel gruppo della Juventus il PSG è avanti contro il Benfica per 1-0 mentre Dinamo Zagabria-Salisburgo e Borussia Dortmund-Siviglia sono ferme sullo 0-0. Ecco tutti i risultati delle prime frazioni:

I risultati al 45':

Celtic-RB Lipsia 0-0

Dinamo Zagabria-RB Salisburgo 1-1: 12' Seiwald (S), 42' Ljubicic (D)

Borussia Dortmund-Siviglia 1-1: 18' Nianzou (S), 35' Bellingham (B)

Milan-Chelsea 0-2: 21' rigore Jorginho (C), 34' Aubameyang (C)

PSG-Benfica 1-0: 40' rigore Mbappe

Shakhtar-Real Madrid: 0-0