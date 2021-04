Champions, il detentore Bayern eliminato dal Psg: anche il Chelsea in semifinale

Sono terminati i match di ritorno validi per quarti di finale di Champions League di stasera.

PSG-BAYERN MONACO - A Parigi vince il Bayern 1-0 ma non basta per arrrivare in semifinale. il Psg domnia nella prima frazione con cinque palle gol non finalizzate da Neymar (tre pali colpiti dal brasiliano) ma il Bayern Monaco riapre il discorso qualificazione. Bavaresi in vantaggio al 40' con l'ex Choupo-Moting: sul tiro di Muller ribattuto respinto da Keylor Navas, l'attccante parigino salta più in lato di Kimpembe e spedisce in rete. Nella ripresa i tedeschi ci provano mentre il Psg continua a sprecare in avanti. Il Bayern fiora il 2-0 alll'82' con Sané, il diagonale esce di poco fuori. Il cammino del Bayern, detentore del torneo, finisce qui. Psg in semifinale.

CHELSEA-PORTO - Sul neutro di Siviglia il Porto vince 1-0, risultato che non basta per il passaggio del turno. Partita intensa, ma priva di clamorose occasioni da rete nel primo tempo. Il Porto attacca, ma il Chelsea difende con ordine senza correre troppi rischi. Nella ripresa il match diventa più vivo, i portoghesi però riescono a sengare solo al 94' con una stupenda rovesciata di Taremi.