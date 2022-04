Champions, il Liverpool domina e ipoteca la finale: al Villarreal serviranno 3 gol

Ad Anfield il Liverpool batte 2-0 il Villarreal nella semifinale di ritorno di Champions League.

Ad Anfield il Liverpool batte 2-0 il Villarreal nella semifinale di ritorno di Champions League. Nel primo tempo i Reds fanno la gara con gli spagnoli che grazei ad un vero catenaccio tengono il risultato bloccato sullo 0-0. A inizio ripresa la svolta, con gli uomini di Klopp che nel giro di 2' mettono una seria ipoteca sulla finale. Al 54' un cross di Henderson viene deviato in partenza da Estupinan, la parabola scavalca Rulli e si insacca in rete. 120 Secondi dopo il Liverpool raddoppia con Mané: grandissima giocata di Salah che pesca nello spazio il senegalese, che a tu per tu con Rulli e lo trafigge con un tocco delizioso. Al 65' terzo gol dei padroni di casa con Roberson, ma la rete viene annullata per una posizione irregolare di partenza. Al ritorno servirà un'impresa alla squadra di Emery, che dovrà vincere con tre gol di scarto per accedere all'ultimo atto della competizione.