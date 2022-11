Champions, il regolamento dagli ottavi in poi: ecco cosa prevede per diffidati e squalificati

Cosa prevede il regolamento della Champions League in vista degli ottavi di finale per quanto riguarda diffidati e squalificati?

© foto di www.imagephotoagency.it

Cosa prevede il regolamento della Champions League in vista degli ottavi di finale per quanto riguarda diffidati e squalificati? Dalla fase a gironi in poi, un giocatore entra in diffida al secondo cartellino giallo e viene squalificato al terzo e dopo i primi tre la diffida e la conseguente squalifica scatteranno automaticamente ad ogni ammonizione successiva. Sono soltanto due i casi in cui il conteggio dei cartellini gialli e gli eventuali diffidati vengono azzerati: al termine dei playoff, in vista della fase a gironi o al termine dei quarti di finale, in vista delle semifinali. Per questo motivo in occasione degli ottavi di finale (e poi dei quarti) non è prevista la cancellazione dei cartellini rimediati precedentemente. Ricordiamo che l’unico calciatore del Napoli diffidato e quindi a rischio squalifica è Matteo Politano.