Champions, il Salisburgo blocca il Chelsea. Vincono Real, City e PSG: tutti i risultati

Serata agrodolce per le formazioni italiane in Championns League. Il Napoli vince anche a Glasgow dopo il poker rifilato al Liverpool, mentre per la Juve le cose si mettono davvero male. Successo anche per il PSG, seppur a fatica, così come per il Manchester City contro il Borussia Dortmund (grazie a una gemma del solito Haaland, grande ex) e per il Real Madrid. Nel girone del Milan finisce 1-1 tra Chelsea e Salisburgo, pari anche a Copenaghen.

Rangers-Napoli 0-3: 68' rig. Politano, 85' Raspadori, 91' Ndombelé

Juventus-Benfica 1-2: 4' Milik, 43' rig. Joao Mario (B), 55' Neres (B)

Maccabi Haifa-PSG 1-3: 24' Chery (M), 37' Messi, 69' Mbappé, 88' Neymar

Chelsea-Salisburgo 1-1: 48' Sterling, 75' Okafor (S)

Manchester City-Borussia Dortmund 2-1: 56' Bellingham, 80' Stones (MC), 84' Haaland (MC)

Copenaghen-Siviglia 0-0

Real Madrid-Lipsia 2-0: 80' Valverde, 91' Asensio