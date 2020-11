Champions, Juve e Barça raggiungono Chelsea e Siviglia agli ottavi: tutti i risultati

Terminata la prima serata della quarta giornata di Champions League, dopo i verdetti emessi dal Gruppo E, con Chelsea e Siviglia qualificati agli ottavi, anche Juventus e Barcellona passano il turno e ora dovranno lottare solo per il primato del Gruppo G. Vincono Lazio e Borussia Dortmund, entrambe a un passo dalla grande festa, così come il Manchester United. Il PSG resta in vita battendo il Lipsia. Di seguito tutti i risultato di giornata.

Lazio-Zenit 3-1: 3' e 55' (rig.) Immobile, 22' Parolo, 25' Dzyuba (Z)

Borussia Dortmund-Club Brugge 3-0: 18' e 60' Haaland, 45' Sancho

Juventus-Ferencvaros 2-1: 19' Uzuni (F), 35' Ronaldo, 92' Morata

Dinamo Kiev-Barcellona 0-4: 52' Dest, 57' e 70' (rig.) Braithwaite, 91' Griezmann

Paris Saint-Germain-Lipsia 1-0: 11' (rig.) Neymar

Manchester United-Basaksehir 4-1: 7' e 19' Bruno Fernandes, 35' Rashford, 75' Turuc (B), 92' James

Giocate alle 18.55

Krasnodar-Siviglia 1-2: 4' Rakitic, 56' Wanderson (K), 95' Munir

Rennes-Chelsea 1-2: 22' Hudson-Odoi, 85' Guirassy (R), 91' Giroud