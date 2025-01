Champions, l'Atalanta asfalta lo Sturm Graz: manita e passaggio del turno

Serviva una vittoria per scacciare la paura dopo il ko in campionato contro il Napoli. Serviva un successo per rimettersi in carreggiata in Europa. L'Atalanta non ha fatto nessuna fatica contro lo Sturm Graz: 5-0 il risultato finale, ma soprattutto una qualificazione al prossimo turno di Champions League, primo traguardo stagionale per i nerazzurri. Sabato si tornerà in campo contro il Como, poi il Barcellona per capire se la Dea delle meraviglie potrà davvero stare nelle prime otto d'Europa.

L'Atalanta ha messo a segno il primo gol della serata al 12': Zappacosta ha appoggiato il pallone per Retegui che praticamente da dentro l'area piccola ha spinto il pallone dentro la porta difesa da Scherpen. Il gol non ha dato la scarica d'adrenalina giusta ai nerazzurri che in un paio d'occasioni hanno fallito il colpo del 2-0 prima con Zappacosta, poi con lo stesso Retegui.

Nel secondo tempo Gasperini ha mandato in campo Lookman e Cuadrado, i due hanno praticamente cambiato la marcia di tutta la squadra. Dopo 4' è stato annullato un gol a De Ketelaere per una posizione di fuorigioco, nel giro di cinque minuti Pasalic e ancora il belga ex Milan hanno trovato la seconda e la terza rete di giornata, praticamente un uno-due terrificante che ha indirizzato di fatto il match. Nel finale Lookman e Brescianini hanno messo l'accento su una prestazione super: quarta vittoria in sette gare, ma soprattutto 18 gol fatti, fattore da non sottovalutare per la differenza reti.