La remuntada non basta al Barça: Acerbi e Frattesi portano l'Inter in finale!

Inter-Barcellona 4-3 entra nella storia del calcio italiano come una partita leggendaria, paragonata all’epica Italia-Germania 4-3 del 1970. È una sfida emozionante, fatta di sorpassi e colpi di scena: l’Inter va sul 2-0 grazie a Lautaro e Calhanoglu, ma il Barcellona rimonta fino al 3-2 con Garcia, Dani Olmo e Raphinha. Quando tutto sembra perso, Acerbi pareggia al 91’, portando la gara ai supplementari. San Siro è una bolgia, e il destino della Champions si gioca nei dettagli.

Nel primo tempo supplementare è Frattesi, subentrato, a firmare il gol decisivo dopo una splendida azione di Thuram. Il Barcellona attacca fino all’ultimo, ma Sommer è insuperabile. Inzaghi porta l’Inter in finale di Champions per la seconda volta in tre anni: il 31 maggio sarà sfida all’Allianz Arena contro Arsenal o PSG. Una notte che diventa leggenda per i nerazzurri e per i tifosi, che vivono una delle partite più indimenticabili della storia del club.