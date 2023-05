Champions, la finale è Manchester City-Inter: data, orario e dettagli dell'appuntamento

Manchester City-Inter sarà la finale della Champions League 2022/2023.

Manchester City-Inter sarà la finale della Champions League 2022/2023. Una partita dal fascino incredibile che sarà giocata a Istanbul, all'Ataturk Olympic Stadium. La data da cerchiare in rosso è quella del 10 giugno, con fischio d'inizio alle ore 21. Per l'occasione, secondo sorteggio UEFA, la squadra di Simone Inzaghi giocherà "in trasferta".