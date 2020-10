Champions, le 4 fasce del sorteggio di domani: 3 italiane rischiano gironi di ferro

Con l'ultima giornata del quarto turno preliminare in archivio, s'è definito il quadro per il sorteggio della fase a gironi della Champions League e domani alle 17 è in programma la cerimonia di Nyon. Non ci sono particolari novità: la Juventus è in prima fascia, come i club vincitori dei loro campionati, mentre Inter, Lazio ed Atalanta dalla terza fascia rischiano dei gironi di ferro e la speranza è di pescare le più abbordabili Zenit o Porto dalla prima fascia o Shakhtar dalla seconda. Ecco tutte le fasce con le 32 squadre qualificate per la fase a gironi dell'edizione 2020-21:

PRIMA FASCIA

Bayern (Germania), detentrice Champions

Siviglia (Spagna), detentrice Europa League

Real Madrid (Spagna)

Liverpool (Inghilterra)

Juventus (Italia)

Psg (Francia)

Zenit (Russia)

Porto (Portogallo)

SECONDA FASCIA

Barcellona (Spagna)

Atlético Madrid (Spagna)

Manchester City (Inghilterra)

Manchester United (Inghilterra)

Shakhtar Donetsk (Ucraina)

Borussia Dortmund (Germania)

Chelsea (Inghilterra)

Ajax (Olanda)

TERZA FASCIA

Dinamo Kiev (Ucraina)

Salisburgo (Austria)

RB Lipsia (Germania)

Inter (Italia)

Olympiacos (Grecia)

Lazio (Italia)

Krasnodar (Russia)

Atalanta (Italia)

QUARTA FASCIA

Lokomotiv Mosca (Russia)

Marsiglia (Francia)

Club Brugge (Belgio)

Borussia Monchengladbach (Germania)

İstanbul Basaksehir (Turchia)

Midtjylland (Danimarca)

Rennes (Francia)

Ferencvaros (Ungherese)

Calendario

Prima giornata: 20/21 ottobre

Seconda giornata: 27/28 ottobre

Terza giornata: 3/4 novembre

Quarta giornata: 24/25 novembre

Quinta giornata: 1/2 dicembre

Sesta giornata: 8/9 dicembre