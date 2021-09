Champions League, i risultati: tris Juve, pari Atalanta. Chelsea ok di misura

Serata positiva per le italiane. Il primo turno della fase a gironi di Champions League regala l'atteso riscatto alla Juventus, che batte il Malmoe 3-0 grazie a un primo tempo molto autoritario. L'Atalanta si fa rimontare dal Villarreal dopo l'iniziale vantaggio firmato da Freuler ma trova il pari con il solito Gosens. Una sconfitta avrebbe complicato i piani per gli uomini di Gasperini, perché lo Young Boys ha battuto 2-1 il Manchester United. Nel gruppo dei bianconeri, invece, Romelu Lukaku regala i primi tre punti al Chelsea. Vince anche il Bayern, con un 3-0 più netto di quanto dica il risultato in casa del Barcellona; tedeschi già al comando visto che la gioia della Dinamo Kiev (gol al 93' di Shaparenko) si infrange contro il VAR. Il Benfica tira un sospiro di sollievo, mentre finisce 0-0 anche tra Lilla e Wolsfburg, in un girone che è equilibrato come da pronostici (nel pomeriggio pari 1-1 tra Siviglia e Salisburgo).

Risultati

Young Boys-Manchester United 2-1: 13' Ronaldo (M), 66' Ngamaleu, 95' Siebatcheu

Siviglia-Salisburgo 1-1: 21' rig. Sucic (SA), 42' rig. Rakitic

Barcellona-Bayern Monaco 0-3: 34' Muller, 56' e 85' Lewandowski

Chelsea-Zenit 1-0: 69' Lukaku

Din. Kiev-Benfica 0-0

Lilla-Wolfsburg 0-0

Malmoe-Juventus 0-3: 23' Alex Sandro, 43' rig. Dybala, 46' p.t. Morata

Villarreal-Atalanta 2-2: 6' Freuler, 39' Trigueros (V), 73' Danjuma, 83' Gosens