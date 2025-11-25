Champions League, la classifica: il Napoli sale a 7 punti e balza al 18° posto
Il Napoli batte 2-0 il Qarabag e prova a rilanciarsi in Champions League: dopo il difficoltoso inizio nella league phase, gli azzurri smuovono la propria classifica salendo a quota sette punti e balzando almeno momentaneamente al diciottesimo posto, in attesa delle gare di domani.
Di seguito la classifica della league phase di Champions League dopo le gare del martedì:
1 - Bayern, 12 punti (4 partite giocate)
2 - Arsenal, 12 punti (4 partite giocate)
3 - Inter, 12 punti (4 partite giocate)
4 - Dortmund, 10 punti (5 partite giocate)
5 - Chelsea, 10 punti (5 partite giocate)
6 - Manchester City, 10 punti (5 partite giocate)
7 - PSG, 9 punti (4 partite giocate)
8 - Newcastle, 9 punti (5 partite giocate)
9 - Real Madrid, 9 punti (4 partite giocate)
10 - Liverpool, 9 punti (4 partite giocate)
11 - Galatasaray, 9 punti (5 partite giocate)
12 - Tottenham, 8 punti (4 partite giocate)
13 - Leverkusen, 8 punti (5 partite giocate)
14 - Sporting, 7 punti (4 partite giocate)
15 - Barcellona, 7 punti (5 partite giocate)
16 - Qarabag, 7 punti (5 partite giocate)
17 - Atalanta, 7 punti (4 partite giocate)
18 - Napoli, 7 punti (5 partite giocate)
19 - Marsiglia, 6 punti (5 partite giocate)
20 - Atl. Madrid, 6 punti (4 partite giocate)
21 - Juventus, 6 punti (5 partite giocate)
22 - Royale Union SG, 6 punti (5 partite giocate)
23 - PSV, 5 punti (4 partite giocate)
24 - Monaco, 5 punti (4 partite giocate)
25 - Pafos, 5 punti (4 partite giocate)
26 - Club Brugge, 4 punti (4 partite giocate)
27 - Francoforte, 4 punti (4 partite giocate)
28 - Ath. Bilbao, 4 punti (5 partite giocate)
29 - Benfica, 3 punti (5 partite giocate)
30 - Slavia Praga, 3 punti (5 partite giocate)
31 - Bodo/Glimt, 2 punti (5 partite giocate)
32 - Olympiakos, 2 punti (4 partite giocate)
33 - FC Copenhagen, 1 punto (4 partite giocate)
34 - Villarreal, 1 punto (5 partite giocate)
35 - Kairat Almaty, 1 punto (4 partite giocate)
36 - Ajax, 0 punti (5 partite giocate)
