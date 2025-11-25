Bodo/Glimt-Juventus, le formazioni: turnover massiccio di Spalletti in Norvegia
Sono state rese note le scelte degli allenatori per il match dell'Aspmyra Stadion tra Bodo/Glimt e Juventus, quinta giornata della league phase di Champions League. Nei bianconeri, Luciano Spalletti opta per un turnover massiccio: fuori diversi titolari tra cui Di Gregorio, Vlahovic, Yildiz e Thuram; chance per le seconde linee Perin, Kelly, Adzic, Miretti e Openda nel clima gelido della Norvegia. Di seguito le formazioni ufficiali:
BODO/GLIMT (4-3-3): Haikin; Sjovold, Bjortuft, Aleesami, Bjorkan; Evjen, Berg, Brunstad Fet, Maatta, Hogh, Blomberg. A disposizione: Lund, Brondbo, Nielsen, Auklend, Hauge, Saltnes, Moe, Helmersen, Klynge, Riisnaes, Bassi, Jorgensen. Allenatore: Kjetil Knutsen.
JUVENTUS (3-4-2-1): Perin; Kalulu, Kelly, Koopmeiners; McKennie, Locatelli, Miretti, Cambiaso; Conceicao, Adzic; Openda. A disposizione: Di Gregorio, Fuscaldo, Vlahovic, Yildiz, Zhegrova, Kostic, Thuram, Joao Mario, David, Cabal, Rouhi. Allenatore: Luciano Spalletti.
