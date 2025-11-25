Video Bodo/Glimt-Juventus, condizioni estreme: in Norvegia riprende a nevicare

Stasera la Juventus torna in campo in Champions League con l’obbligo di invertire una rotta europea finora deludente: nei primi quattro turni sono arrivati appena tre punti e nessuna vittoria. La sfida sul campo del Bodo/Glimt, prevista alle 21, si preannuncia ancora più complicata a causa della fitta nevicata che sta colpendo la città norvegese. Le condizioni meteo rischiano di rappresentare un ulteriore ostacolo per i bianconeri, chiamati a conquistare il primo successo per non compromettere una classifica già negativa. Ad oggi, infatti, la Juventus sarebbe fuori dalle prime 24 e quindi eliminata.

Per affrontare una gara che si prospetta difficile anche sul piano climatico, Luciano Spalletti è pronto a modificare l’assetto iniziale. Tra i pali potrebbe esserci Perin al posto di Di Gregorio, mentre in difesa è confermato il trio Kalulu–Kelly–Koopmeiners, in attesa del pieno recupero di Bremer. A centrocampo Adzic insidia una maglia accanto a Locatelli, con Cambiaso e Kostic sulle fasce. In attacco spazio a Openda al posto di Vlahovic, mentre sulla trequarti Conceicao e McKennie sembrano favoriti per partire dal primo minuto.