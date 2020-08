Champions, sorteggiato 3° turno qualificazione: chi perde 'scende' in EL, gli accoppiamenti

Nemmeno il tempo per celebrare la vittoria del Bayern Monaco in Champions League che è tempo di sorteggi per la stagione 2020-21. Oggi a Nyon sono avvenuti i sorteggi validi per il terzo turno di qualificazione alla Champions League (chi perde finisce al playoff di Europa League). Si giocherà il 15 e 16 settembre, partite secche che garantiranno un posto ai playoff, ultimo step per accedere alla fase a gironi. Questi gli accoppiamenti:

SEZIONE CAMPIONI

Ferencvaros (Ungheria)-Dinamo Zagabria (Croazia)

Qarabag (Azerbaigian)-Molde (Norvegia)

Omonia (Cipro)-Stella Rossa (Serbia)

Midtjylland (Danimarca)-Young Boys (Svizzera)

Maccabi Tel Aviv (Israele)-Dinamo Brest (Bielorussia)

SEZIONE PIAZZATE

PAOK (Grecia)-Benfica (Portogallo)

Dinamo Kiev (Ucraina)-AZ Alkmaar (Paesi Bassi)

Gent (Belgio)-Rapid Vienna (Austria)