Champions, super Di Lorenzo: è tra i 4 candidati per il "Player of the week"

© foto di www.imagephotoagency.it

Non solo Man of the Match di Ajax-Napoli. Giovanni Di Lorenzo, grande protagonista nella vittoria in terra olandese, è stato candidato dalla Uefa Champions League tra i quattro migliori calciatori dell'intero terzo turno dei gironi. Questo il post su Twitter.