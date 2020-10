Champions, tanta fatica e poi doppio Morata: la Juve passa a Kiev

La Juventus di Pirlo vince a Kiev 2-0 all'esordio della Champions League 2020/21 contro la Dinamo. Dopo un primo tempo con poche emozioni i bianconeri passano subito nella ripresa dopo neanche due minuti con Alvaro Morata. Tacco di Ramsey, tiro di Kulusevski, respinta corta di Bushchan e tap-in vincente dello spagnolo. Ancora l'attaccante spagnolo all'84' a Kiev segna il gol del definitivo 2-0. Cross pennellato dalla destra di Cuadrado, lo spagnolo sigla il suo secondo gol della gara, terzo in meno di 72 ore, anticipando i difensori avversari. La Juventus si porta in testa alla classifica del gruppo G, in attesa della sfida tra Barcellona e Ferencvaros.