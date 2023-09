Champions, tutti i risultati: spettacolo a Monaco, poker Arsenal. Salisburgo corsaro

Gol, emozioni e qualche risultato a sorpresa. Le partite delle 21 non deludono le attese e danno già alcune indicazioni importanti.

Gol, emozioni e qualche risultato a sorpresa. Le partite delle 21 non deludono le attese e danno già alcune indicazioni importanti. Nel Gruppo A, il Bayern Monaco sblocca la super-sfida contro il Manchester United grazie a una clamorosa papera di Onana sul tiro di Sané e vince con un pirotecnico 4-3. Segnano anche Gnabry, Kane, Tel, Casemiro (doppietta) e Hojlund (primo centro in Champions e con la maglia dei Red Devils).

Finisce in parità (2-2) invece tra Galatasaray e Copenaghen, con i danesi rimontati nel finale anche a causa dell'inferiorità numerica.

Nel Gruppo B tutto facile per l'Arsenal, che mette subito la partita su binari favorevoli contro il malcapitato PSV Eindhoven. Segna tutto il tridente, poi Odegaard serve il poker. Equilibrio a Siviglia, succede tutto nel primo tempo: padroni di casa avanti con Ocampos, pareggia Fulgini su punizione.

Nel Gruppo D, quello dell'Inter (1-1 e partita complicatissima con la Real Sociedad), sorpresa a Lisbona, dove il Salisburgo batte il Benfica (in 10 dopo pochi minuti) grazie al rigore trasformato da Simic (figlio dell'ex difensore del Milan) e al gol del talento Gloukh.

Braga - Napoli 1-2: 46' p.t. Di Lorenzo, 84' Bruma (B), 88'aut. Niakaté

Real Sociedad - Inter 1-1: 4' Mendez (RS), 87' Martinez

Benfica - Salisburgo 0-2: 15' rig. Simic, 51' Gloukh

Bayern Monaco - Manchester United 4-3: 28' Sané, 32' Gnabry, 49' Hojlund (M), 53' rig. Kane, 88' e 94' Casemiro (M), 92' Tel (B)

Arsenal - PSV 4-0: 8' Saka, 20' Trossard, 38' Gabriel Jesus, 70' Odegaard

Siviglia - Lens 1-1: 9' Ocampos, 24' Fulgini (L)