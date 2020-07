Champions, venerdì la UEFA annuncerà le sedi dei 4 ottavi da giocare: no al Portogallo

Venerdì prossimo, a Nyon, si terranno i sorteggi per la Final-Eight di Champions League. La UEFA, in quell'occasione, annuncerà anche dove si giocheranno le restanti partite di ritorno degli ottavi di finale: Juventus-Lione, Barcellona-Napoli, Manchester City-Real Madrid e Bayern Monaco-Chelsea.

Tutto lascia pensare che i quattro incontri si disputeranno nelle sedi originarie, cioè gli stadi Etihad, Camp Nou, Allianz Stadium e Allianz Arena. La UEFA aveva proposto le città di Porto e Guimaraes come sedi ospitanti, ma alcune società interessate non erano d'accordo. I match si giocheranno il 7 e l'8 agosto. Lo riporta As.