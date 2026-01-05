Chelsea, ecco il sostituto di Maresca: Rosenior esordirà in FA Cup

È fatta per il nuovo allenatore del Chelsea: sarà Liam Rosenior a raccogliere l'eredità di Enzo Maresca. Il tecnico in arrivo dallo Strasburgo esordirà il prossimo 10 gennaio in FA Cup nel match contro il Charlton, la prossima gara di Premier League sarà quindi gestita ancora dal coach ad interim Calum McFarlane.

Questa la nota del Chelsea in merito alla risoluzione contrattuale con Enzo Maresca a causa di divergenze progettuali: "Il Chelsea Football Club e l’allenatore Enzo Maresca hanno deciso di separarsi. Durante la sua permanenza al club, Enzo ha guidato la squadra al successo nella UEFA Conference League e nel Mondiale per Club FIFA. Questi traguardi resteranno una parte importante della storia recente del club e lo ringraziamo per il contributo dato alla società. Con diversi obiettivi ancora in gioco in quattro competizioni, tra cui la qualificazione alla Champions League, Enzo e il Club ritengono che un cambiamento possa offrire alla squadra la migliore possibilità di rimettere la stagione sui giusti binari. Auguriamo a Enzo il meglio per il futuro".