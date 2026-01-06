Ufficiale Chelsea, ecco Rosenior: è l'erede di Maresca e sarà al Maradona a fine gennaio

È arrivato il comunicato ufficiale del Chelsea che ha annunciato l'arrivo di Liam Rosenior come nuovo allenatore, sostituendo Enzo Maresca dal quale il club si è separato il giorno di capodanno. 41 anni, londinese di nascita, ha firmato un contratto fino al 2032. La notizia era stata anticipata dalla conferenza stampa indetta dallo stesso allenatore, che stamattina aveva annunciato l'addio allo Strasburgo prima di volare a Londra.

Rosenior ha iniziato la sua avventura di allenatore nel 2018 come vice di Simon Rusk nella squadra Under 23 del Brighton. Succcessivamente il passaggio al Derby County, dove è stato assistente di Wayne Rooney e anche traghettatore. Il primo vero banco di prova da allenatore della prima squadra all'Hull City, dove ha ottenuto un 15° posto (da subentrato) e un 7° in Championship. Nell'estate 2024 il salto allo Strasburgo in Ligue 1, dove ha portato gli alsaziani a qualificarsi per una competizione europea dopo 20 anni.