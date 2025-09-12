Chelsea, tegola Delap: va ko e sarà out per diverso tempo. E a gennaio c'è il Napoli
Il Chelsea potrebbe aver perso Liam Delap fino a dicembre a seguito dell'infortunio al bicipite femorale rimediato nella partita contro il Fulham, l'ultima prima della pausa nazionali. Il giocatore si era trasferito in questa finestra di mercato ai blues, prelevato dall'Ipswich Town per 30 milioni di sterline. Proprio a seguito della gravità dell'infortunio, il club ha richiamato all'ultimo Marc Guiu dal prestito al Sunderland.
Il Chelsea se la vedrà contro il Brentford nella quarta giornata di Premier League, domani sabato 13 settembre alle ore 21. La squadra di Enzo Maresca è partita molto bene fin qui, con 2 vittorie e un pareggio, segnando 7 reti e incassandone solamente una. I Blues sfideranno proprio il Napoli in Champions League. La partita si giocherà il 28 gennaio e dunque sulla carta Delap avrà recuperato anche se le sue condizioni andranno monitorate dopo il rientro.
