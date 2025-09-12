Ufficiale Man City, Marmoush salta il Napoli! L'annuncio di Guardiola: "Out lui e altri due"

vedi letture

Domenica alle 17:30 il Manchester City sarà impegnato nel derby contro il Manchester United. Quattro giorni dopo, poi, all'Etihad Stadium andrà in scena il debutto in quest'edizione della Champions League contro il Napoli di Antonio Conte. E a queste due partite ci sarà più di un calciatore dei Citizens che non prenderà parte.

A riferirlo è Pep Guardiola, allenatore della formazione inglese, intervenuto oggi in conferenza stampa: "Omar Marmoush è infortunato con l'Egitto. Penso che sarà fuori per qualche settimana. Prima della prossima sosta per le nazionali sarà pronto. Stesso discorso per Ait Nouri e Cherki. Anche Stones è in dubbio. Non è un grosso problema, ma è in dubbio per domenica. Il resto va bene".