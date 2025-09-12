Ufficiale
Man City, Marmoush salta il Napoli! L'annuncio di Guardiola: "Out lui e altri due"
TuttoNapoli.net
Domenica alle 17:30 il Manchester City sarà impegnato nel derby contro il Manchester United. Quattro giorni dopo, poi, all'Etihad Stadium andrà in scena il debutto in quest'edizione della Champions League contro il Napoli di Antonio Conte. E a queste due partite ci sarà più di un calciatore dei Citizens che non prenderà parte.
A riferirlo è Pep Guardiola, allenatore della formazione inglese, intervenuto oggi in conferenza stampa: "Omar Marmoush è infortunato con l'Egitto. Penso che sarà fuori per qualche settimana. Prima della prossima sosta per le nazionali sarà pronto. Stesso discorso per Ait Nouri e Cherki. Anche Stones è in dubbio. Non è un grosso problema, ma è in dubbio per domenica. Il resto va bene".
Pubblicità
Champions League
Copertina ADL spegne i rumors: "Candidato alla Regione? Smentisco, con Meloni ho parlato di Calcio e Cinema" di Arturo Minervini
Le più lette
1 Conte in conferenza: "Primo momento verità con le rotazioni, voglio pazienza con i nuovi! Vice-Anguissa? Elmas duttile. Su Buongiorno e Milinkovic..."
Prossima partita
13 set 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Fiorentina
|Napoli
In primo piano
Rileggi liveConte in conferenza: "Primo momento verità con le rotazioni, voglio pazienza con i nuovi! Vice-Anguissa? Elmas duttile. Su Buongiorno e Milinkovic..."
Fiorentina, Pioli: "Napoli favorito per lo Scudetto, ma per domani sono fiducioso! Su Conte e Gud..."
Pierpaolo MatroneLe parole di Conte su Anguissa non sono una buona notizia per chi l'ha preso al Fantacalcio
Fabio TarantinoUfficialeCalendario di fuoco, 15 partite in 2 mesi tra Serie A e Champions: tutte le sfide
Arturo MinerviniDa 0 a 10: Conte annuncia due acquisti, il rilancio da 100 mln di ADL, i tormenti (inevitabili) di Lucca e la lucida pazzia di Politano
Antonio NotoRileggi liveConte in conferenza: "Dominio, tenacia, fame! Felice anche con lo 0-0! Bene Lang, pazienza con i nuovi..."
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com