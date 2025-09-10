Foto Chi vince la Champions? Il super computer di Opta: Napoli ha l'1,4% di possibilità

Chi vincerà la prossima UEFA Champions League? Prova a dare una risposta Opta, noto istituto internazionale di analisi dei dati sportivi, che attraverso il suo “super-computer” ha elaborato le percentuali di successo delle principali contendenti. Poche le speranze per il Napoli: secondi i calcoli gli azzurri hanno appena l’1,4% di possibilità di alzare la coppa, il 3,4% di arrivare in finale, il 9,3% di raggiungere la semifinale e circa il 23% di accedere ai quarti.

Dati che testimoniano come, secondo gli algoritmi, il cammino europeo della squadra di Conte sarà in salita. Ben diverso lo scenario per il Liverpool, indicato come la formazione più accreditata al trionfo finale. Poche speranze anche per le altre italiane: Inter, Juventus e Atalanta restano indietro nelle proiezioni del super-computer.