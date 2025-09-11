Ufficiale La UEFA aggiunge una nuova regola sugli infortuni a lungo termine: i dettagli

Ci sono varie comunicazioni all'interno della lunga nota con cui la UEFA ha reso noti gli esiti dell'incontro col Comitato Esecutivo. Tra i vari temi affrontati e toccati, anche una parte relativa agli 'infortuni a lungo termine dei giocatori di movimento nelle competizioni UEFA maschili per club':

Questo si legge nella nota: "Il Comitato Esecutivo ha approvato una modifica al regolamento delle competizioni UEFA maschili per club 2025/26 per consentire la sostituzione temporanea di un massimo di un giocatore di movimento con infortunio a lungo termine o malattia durante la fase a gironi fino alla sesta giornata inclusa. La motivazione alla base di questo adattamento è garantire che le liste delle squadre non vengano ingiustamente ridotte e che le giocatrici siano tutelate da un ulteriore carico di lavoro".