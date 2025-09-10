Donnarumma al City, contratto monstre: le cifre dell’accordo

Alla fine Gigio Donnarumma ha pace: dopo un'estate a dir poco turbolenta il numero uno della Nazionale italiana ha lasciato il Paris Saint-Germain firmando un contratto di 5 anni (con opzione per una ulteriore stagione) con il Manchester City di Pep Guardiola. Per quello che è considerato da molti come il miglior portiere in circolazione, è stato previsto anche un trattamento da top player assoluto.

Il quotidiano La Repubblica oggi in edicola parla nel dettaglio delle cifre che l'estremo difensore avrebbe concordato con il City. In quanto ai numeri, il quotidiano parla di 80 milioni di euro che potrebbe guadagnare da qui al 30 giugno 2030, cifra che potrebbe salire fino a 100 milioni in caso venisse esercitata l'opzione di rinnovo fino al 2031. Al portiere infatti verrebbero garantiti 15 milioni a stagione a salire fino a 18 nella stagione 2029-30. Sono 19 invece i milioni di euro previsti per un’ulteriore stagione.