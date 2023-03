TuttoNapoli.net

Clamorosa notizia in arrivo dalla Germania: Julian Nagelsmann è stato esonerato dal Bayern, lo riporta la Bild. Thomas Tuchel è il favorito per la successione, pronto per l'ex Chelsea un contratto di due anni e mezzo. Mancherebbe solo l'annuncio ufficiale. A breve ulteriori aggiornamenti.