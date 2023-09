Clamoroso all'Olimpico! Provedel riacciuffa l'Atletico al 95'

Incredibile all'Olimpico, la Lazio riacciuffa l'Atletico Madrid all'ultimo secondo con gol del portiere: finisce 1-1.

Incredibile all'Olimpico, la Lazio riacciuffa l'Atletico Madrid all'ultimo secondo con gol del portiere: finisce 1-1. Luis Alberto incendia l'animo dei suoi tifosi guidando un pressing solitario poco più tardi. Ammonito pure Griezmann per un pallone scalciato a gioco fermo, salgono in cattedra Luis Alberto e Zaccagni che vanno vicino al gol. A trovarlo per primo, però, è l'Atleti. Con un po' di fortuna: Barrios calcia di prima senza pensarci, il tocco maldestro di Kamada lo trasforma in una traiettoria imprendibile per Provedel. Si alza ancora il livello di tensione, con Sarri che segue l'esempio del Cholo i due tecnici sono entrambi già ammoniti al 36'. Piove sul bagnato per la Lazio, che deve fare anche a meno di Pellegrini (entra Lazzari) per infortunio. Senza altre emozioni finisce il primo tempo: a fare la partita è la Lazio, in vantaggio all'intervallo però c'è l'Atletico Madrid.

Al rientro Sarri non fa cambi, Simeone sì e toglie addirittura l'autore del gol Barrios per buttare dentro un altro difensore, Gimenez, e rinforzare il blocco arretrato. I Colchoneros si abbassano e, fatto salvo per un iniziale tiro tentato da Witsel dalla distanza, lasciano campo alla Lazio. I biancocelesti scaldano il piede con un paio di tiri da fuori, poi la grande chance capita a Immobile su errore in uscita di Oblak, ma il centravanti si fa ipnotizzare a tu per tu con il portiere sloveno. Torna fuori l'Atletico, che trova situazioni propizie e per poco non raddoppia: la minaccia più grande si chiama Morata, che prima centra il palo (aiutato da un'altra deviazione, con Provedel anche stavolta tagliato fuori) e poi testa i riflessi del portiere di casa con una bella girata aerea. Ancora decisivo Provedel al 71', la sua uscita a valanga su Samuel Lino evita il raddoppio dell'Atletico Madrid e tiene ancora in vita i biancocelesti. Poco abili ad entrare in area, anche per via della densità dei Colchoneros, i ragazzi di Sarri cominciano quindi a provarci dalla distanza ma, quando sono assistiti dalla precisione, sbattono al massimo sui guantoni del portiere ospite. La squadra di Simeone arretra ulteriormente il raggio, Cataldi pesca il jolly nel recupero dai trenta metri ma sbatte su un Oblak versione superman. Quando tutto sembra perduto, ecco l'avvenimento al limite dell'incredibile: sugli sviluppi di un corner sale Provedel ed è proprio il portiere biancoceleste a scatenare la festa del popolo laziale, 1-1 al 95' e sconfitta evitata.