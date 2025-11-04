Dalla Germania, Bild: "500 tifosi dell'Eintracht in viaggio per Napoli"

Dalla Germania, Bild: "500 tifosi dell'Eintracht in viaggio per Napoli"TuttoNapoli.net
Oggi alle 11:00Champions League
di Fabio Tarantino

In Germania continua a far discutere la decisione delle autorità italiane di vietare la trasferta ai tifosi dell'Eintracht Francoforte dopo gli incidenti del 2023 co scontri e panico in pieno centro città. La Bild a tal proposito spiega che comunque circa 500 tifosi vogliono arrivare a Napoli per protestare contro i divieti imposti dalle autorità italiane.

Un viaggio, questo, già pianificato nelle scorse ore. Il club tedesco, però, minimizza. Anche per questo motivo la situazione allerta resta massima in città. Ci saranno controlli serrati già in aeroporto e non solo, così come in pieno centro con un notevole dispiegamento di forze dell'ordine per prevenire eventuali problemi ed evitare nuovi incidenti.