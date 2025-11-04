Fortino Maradona: statistica Champions da record in vista dell'Eintracht
Fortino Maradona per il Napoli. C'è una statistica molto interessante aspettando la partita di questa sera contro l'Eintracht Francoforte per la quarta giornata della fase campionato di Champions League.
Il Napoli ha perso solo una delle ultime 18 partite casalinghe di UEFA Champions League: 3-2 contro il Real Madrid nell'ottobre 2023. La squadra campana ha segnato almeno un gol in ciascuna delle ultime 21 partite casalinghe. In totale 11 vittorie e 6 pareggi oltre il ko con gli spagnoli. Tra le squadre battute in questo periodo proprio i tedeschi nel 2023.
Rileggi liveConte in conferenza: "Solo critiche, il Napoli in emergenza è lassù e fa paura! Arbitri? Appena qualcuno ha parlato... Su Lobo, Elmas e Gilmour..."
Da 0 a 10: il calcio champagne senza De Bruyne, la gelida analisi di Conte, la vera gara da vincere e l'incredibile statistica di Vanja
Rileggi liveConte in conferenza: "Gara seria, bicchiere è pieno! Como una realtà, voglio stesso spirito martedì"
Da 0 a 10: il disperato appello da casa Anguissa, il labiale scioccante di Conte, la clamorosa smentita di Vanja e quel maledetto presentimento
Rileggi liveConte in conferenza: "De Bruyne out è un vantaggio? Chi l'ha detto è da Oscar! Rigore? Non siamo scemi..."
Da 0 a 10: Conte asfalta Marotta con una frase, il gesto shock di Lautaro, l'hashtag della vergogna e il Capitone telecomandato
