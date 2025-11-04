Fortino Maradona: statistica Champions da record in vista dell'Eintracht

Oggi alle 09:40Champions League
di Fabio Tarantino

Fortino Maradona per il Napoli. C'è una statistica molto interessante aspettando la partita di questa sera contro l'Eintracht Francoforte per la quarta giornata della fase campionato di Champions League. 

Il Napoli ha perso solo una delle ultime 18 partite casalinghe di UEFA Champions League: 3-2 contro il Real Madrid nell'ottobre 2023. La squadra campana ha segnato almeno un gol in ciascuna delle ultime 21 partite casalinghe. In totale 11 vittorie e 6 pareggi oltre il ko con gli spagnoli. Tra le squadre battute in questo periodo proprio i tedeschi nel 2023. 