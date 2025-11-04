Napoli-Eintracht, nel 2023 la seconda vittoria interna più larga in Champions
Nonostante il legame dell'incontro con gli incidenti che si verificarono in pieno centro, il precedente del 2023 del Napoli in Champions League contro l'Eintracht Francoforte rievoca anche un rassicurante precedente.
L'ultimo incontro tra queste due squadre, infatti, si era concluso con una vittoria casalinga per 3-0 del Napoli nel marzo 2023, un risultato che aveva eliminato l'Eintracht Francoforte dagli ottavi di finale di UEFA Champions League. Questa rimane la seconda vittoria con margine più ampio del Napoli in una partita casalinga nella competizione, dopo la vittoria per 4-0 contro il Genk nel dicembre 2019. Dopo quella partita arrivò poi il doppio confronto ai quarti col Milan.
04 nov 2025 18:45
UEFA Champions League 2025-2026
UEFA Champions League 2025-2026
|VS
Napoli
Eintracht Francoforte
