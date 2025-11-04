Ufficiale
Stop vendita alcolici a Napoli: divieto dalle 14 alle 2 anche nel centro storico
Massima allerta in città per la gara di oggi dopo i precedenti del 2023 con gli scontri e gli incidenti anche i pieno centro. Per questo motivo il Comune ha istituito con ordinanza sindacale il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche a titolo oneroso e di vendita di bevande in bottiglie, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapak, o qualsiasi altro materiale. Il divieto sarà in vigore dalle ore 14 di oggi fino alle 2 di notte nell'area a ridosso dello stadio, nel quartiere Fuorigrotta, e in alcune strade del centro cittadino, nei dintorni di piazza Municipio e di piazza del Gesù nel centro antico.
