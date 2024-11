Clamoroso Real Madrid: Ancelotti è in bilico, rischia l’esonero

Carlo Ancelotti a rischio esonero. A dare la clamorosa indiscrezione è Relevo

Carlo Ancelotti a rischio esonero. A dare la clamorosa indiscrezione è Relevo, autorevole testata spagnola che parla di scontento diffuso nel direttivo del Real Madrid dopo gli ultimi risultati. Chi con Florentino Perez muove i fili nel club campione d'Europa non è affatto soddisfatto della piega che sta prendendo la stagione dei blancos e, se fino a qualche settimana fa, nessuno nel club avrebbe preso in considerazione il suo esonero a stagione in corso, adesso la situazione sembra essere cambiata.

Il motivo principale di un suo allontanamento sarebbe da legare ai risultati negativi: dopo la brutta sconfitta contro il Barcellona, è arrivata anche quella col Milan. Il Real Madrid ne LaLiga è a -9 dal Barça mentre in Champions ha conquistato solo sei punti in quattro partite.

Il problema, però, non sono solo i risultati. Ancelotti non ha ancora trovato la chiave per far coesistere tutti gli attaccanti in rosa dopo l'arrivo di Mbappè e anche chi fino allo scorso anno faceva la differenza - soprattutto Jude Bellingham - sembra aver fatto due passi indietro. Non solo: un'altra delle questioni che preoccupano maggiormente la dirigenza del Real Madrid è la mancanza di opportunità per Endrick e, soprattutto, per Arda Güler. Il calciatore turco lascia sempre sensazioni molto positive quando scende in campo, ma non riesce mai a giocare con continuità.

L'esonero a stagione in corso avrebbe del clamoroso e non solo perché Ancelotti da quando è tornato ha vinto due volte la Champions League. In totale, in tre anni ha portato a Madrid la bellezza di dieci trofei.