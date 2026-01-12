Ufficiale
Clamoroso Real Madrid, salta la panchina di Xabi Alonso: l’annuncio
TuttoNapoli.net
Clamoroso da Madrid, comunicato ufficiale del Real che riportiamo integralmente. Xabi Alonso non è più il tecnico dei blancos:
"Il Real Madrid CF annuncia che, di comune accordo tra il club e Xabi Alonso, è stato deciso di porre fine al suo mandato come allenatore della prima squadra.
Xabi Alonso avrà sempre l'affetto e l'ammirazione di tutti i tifosi del Madrid perché è una leggenda del Real Madrid e ha sempre rappresentato i valori del nostro club. Il Real Madrid sarà sempre la sua casa.
Il nostro club ringrazia Xabi Alonso e tutto il suo team tecnico per il lavoro e la dedizione dimostrati in questo periodo e augura loro la migliore fortuna in questa nuova fase della loro vita".
