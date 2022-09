Conte cade a Lisbona: il Tottenham prende due gol dallo Sporting nei minuti finali

Tremenda beffa per Antonio Conte e il suo Tottenham.

Tremenda beffa per Antonio Conte e il suo Tottenham. Al José Alvalade di Lisbona vince lo Sporting per 2-0, grazie alle reti realizzate da Paulinho al 90 ' e Arthur Gomes al 93'. Decisivi i cambi di Amorim, che pesca i due jolly dalla panchina nella ripresa. Una vittoria tutto sommato meritata per la formazione di casa, che ci ha provato di più in una partita molto equilibrata. Lloris aveva salvato i londinesi in un paio di cicostanze, poi è caduto insieme a tutta la difesa nei minuti di recupero. Portoghesi a punteggio pieno nel Gruppo D, resta a 3 il Tottenham.