Crisi Barcellona, Valverede appeso ad un filo: esonero possibile in giornata

Ernesto Valverde potrebbe essere già oggi esonerato dal ruolo di allenatore del Barcellona. Momento complicato per i blaugrana, prossimi avversari del Napoli negli ottavi di Champions League, che nelle prossime ore potrebbero effettuare una rivoluzione in panchina. Secondo quanto scrive Mundo Deportivo, la dirigenza catalana si radunerà nel pomeriggio per valutare la posizione dell'allenatore che è sempre più in bilico. Al momento tre i candidati a prendere il suo posto: Mauricio Pochettino il favorito, con Quique Setién e Gabi Milito possibili outsider dopo la rinuncia di Xavi (che preferirebbe sedere sulla panchina non a stagione in corso).