Crisi Real, traballa la panchina di Ancelotti: rischia l’esonero

Carlo Ancelotti, alle prese con molte altre assenze importanti oltre a quella del brasiliano, ha chiesto pazienza, ma la situazione è complicata.

Il Real Madrid vive un momento difficile, al punto tale da essere al centro delle critiche della stampa spagnola dopo la sconfitta contro il Liverpool ad Anfield, che rischia di mettere a repentaglio la qualificazione ai playoff di Champions League. La squadra, attualmente 24ª in classifica, appare più fragile rispetto al passato, nonostante l'acquisto di Kylian Mbappé, protagonista in negativo per un rigore sbagliato nella gara di Anfield, dove l’assenza di Vinicius ha pesato. Carlo Ancelotti, alle prese con molte altre assenze importanti oltre a quella del brasiliano (Alaba, Carvajal, Tchouaméni e Rodrygo su tutte), ha chiesto pazienza, ma la situazione è complicata.

Il presidente Florentino Perez, però, pare essere già a corto di pazienza, tanto che stando a Marca avrebbe già un incontro col tecnico di Reggiolo prima della prossima partita contro il Getafe. Un confronto, questo, che potrebbe risultare decisivo per capire se l'allenatore, finora sempre sostenuto dal club, potrà continuare a contare su questo appoggio.

In quest'ottica, poi, occorre evidenziare come l'ex Milan conservi il sostegno di molti big dello spogliatoio, come Luka Modric: un fattore che potrebbe garantirgli una certa stabilità almeno fino alla fine della stagione.

Per il futuro, infatti, il nome forte per la panchina dei Blancos è quello di un ex calciatore del Madrid come Xabi Alonso, oggi timoniere del Bayer Leverkusen campione in carica della Bundesliga.