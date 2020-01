Critiche al Barça in Copa del Rey: batte una squadra di terza divisione solo nel recupero

Antoine Griezmann salva il Barcellona. Lo fa in occasione della sfida di Copa del Rey a Ibiza. Finisce 2-1 per i blaugana, prossimi avversari del Napoli agli ottavi di Champions League, ma solo grazie al gol del francese in pieno recupero, con Messi neppure in panchina. Quella di Ibiza è una squadra che gioca in Segunda B, ovvero la Serie C spagnola, eppure il Barcellona ha sofferto, rischiando di non vincerla. Doppietta per il francese ma, come sottolineano molti quotidiani oggi in edicola, Setien dovrà lavorare tanto in queste settimane per risollevare le sorti del club spagnolo.