Crollo Barça: confusione dopo il cambio in panchina e ko meritato a Valencia

Crollo in campionato del Barcellona che esce sconfitto dal Mestalla di Valencia per 2-0. Ko meritato per gli uomini di Setièn che vanno sotto al 3' minuto della ripresa per merito dell'autogol dell'ex Jordi Alba. Il 2-0 arriva al 77' grazie alla rete firmata dall'uruguagio Maximiliano Gomez. Da segnalare un rigore sbagliato dal Valencia nel primo tempo dallo stesso Gomez.