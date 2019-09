Crollo Real, male tutti e tante critiche per James: per Gazzetta è "pessimo da interno"

Il Real Madrid crolla 3-0 contro il Psg, male tutti, anche James Rodriguez. L'edizione online de La Gazzetta dello Sport giudica "pessima" la prova del colombiano da interno di centrocampo. James ha giocato per i tanti infortunati ma non è mai riuscito a incidere. Gara da dimenticare per l'ormai ex obiettivo di mercato del Napoli che quando è stato sostituito ha anche polemizzato col suo allenatore.