Da Barcellona: "Non possono essere Puig e Fati la soluzione a tutti i problemi di Setien"

Ormai è sempre più vicina la data di Barcellona-Napoli, ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Il quotidiano catalano Sport ha fatto un attento focus sulla squadra di Setièn: "Il Barcellona ha bisogno di allenarsi per trovare la strada giusta. La squadra, ora, somiglia tanto a un'orchestra stonata, un gruppo ancora in fase di costruzione. Ci sono cinque, sei giocatori che rappresentano la spina dorsale della squadra ma hanno ancora problemi nel recupero immediato del pallone. Non avendo vinto titoli tra campionato e Coppa, l'attenzione è tutta sulla Champions League. Setien dovrà trovare delle soluzioni in vista del Napoli.

Gli azzurri hanno poco da perdere e hanno un'idea di gioco. Non sarà facile per i blaugrana battere il Napoli. In più c'è da risolvere la grana Arthur. Setièn dovrà far sapere ai vari calciatori se saranno titolari nella sfida contro gli uomini di Gattuso. I dubbi di Setien sono a centrocampo e in attacco. I giovani Riqui Puig e Ansu Fati potrebbero essere accollati di troppa responsabilità, quando dovrebbero invece crescere con tutta tranquillità. I giovani devono fare affidamento sui giocatori esperti. Non si deve pretendere che siano Puig e Fati a risolvere tutti i problemi del Barcellona".