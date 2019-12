Da Barcellona sottolineano la prima di Messi al San Paolo: "Nello stadio in cui Diego è un dio"

Uno dei grandi temi di questo Napoli-Barcellona, ottavi di finale di Champions League, è sicuramente Lionel Messi per la prima volta al San Paolo. Anche da Barcellona sottolineano quest'aspetto, come fa il Mundo Deportivo: "Sarà bello vedere Messi giocare al San Paolo, lo stadio in cui Diego Armando Maradona è venerato come un autentico dio".