Da Barcellona: "Tifosi contro Setien e Bartomeu. Sul Barçagate..."

Il giornalista di Cadena Ser Bruno Alemany è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per spiegare il Barçagate: "Il Barcellona ha contattato un'azienda per migliorare i propri social. A sua volta tale azienda ha subappaltato l'incarco ad altre società minori che hanno cominciato ad attaccare alcuni calciatori che non avevano buoni rapporti con il club. L'ambiente è contrariato, non sta piacendo la gestione del presidente Bartomeu che ha riconosciuto l'errore fatto nel dare questo incarico a queste aziende".

"Mi piace molto Setien nonostante il suo lavoro non sia gradito ai tifosi. Il suo calcio è offensivo, i primi risultati si vedono dal punto di vista del gioco"