Dall'Inghilterra - Vidal ha urlato "Forza Juve" all'uscita del campo dopo l'espulsione

Nella gara di ieri contro il Barcellona Arturo Vidal si è beccato un doppio giallo per merito prima di un fallo e poi di un faccia a faccia con Mario Rui. Secondo quanto riferisce il quotidiano inglese The Sun, mentre il cileno lasciava il campo in risposta ad i tifosi del Napoli che lo insultavano, il centrocampista avrebbe gridato: "Forza Juve" mentre scendeva negli spogliatoi.