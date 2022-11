Dalla Germania, Kicker non sorride: "Ahia Eintracht, pescata la squadra più forte d'Italia!"

L'autorevole quotidiano tedesco scrive che l'urna non ha sorriso all'Eintracht, sottolineando che il sorteggio è stato complicato

"Il Francoforte pesca il Napoli, la squadra più forte d'Italia". E' così che si esprime Kicker in merito al sorteggio di Champions League. L'autorevole quotidiano tedesco scrive che l'urna non ha sorriso all'Eintracht, sottolineando che il sorteggio è stato complicato che la formazione di Luciano Spalletti "non è soltanto l'attuale capolista della Serie A, ma anche una delle squadre più in forza d'Europa. Non per niente ha battuto il Liverpool ai gironi".