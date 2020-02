Dalla Spagna - Barça, emergenza in attacco: Sètien dovrà tenere d'occhio la "Cantera"

Brutta tegola per il Barcellona che dovrà fare a meno per il resto della stagione di Ousmane Dembélé. Secondo quanto riferito dal giornale spagnolo Mundo Deportivo, la situazione per il tecnico Setièn è delicata, poiché come attaccanti ci sono solo Leo Messi e Antoine Griezmann, con il giovane Ansu Fati come terzo.

CANTERA - Di fronte a questa situazione, l'allenatore Quique Setién dovrà tenere d'occhio il Barça B. Il primo nome è quello di Álex Collado, 20 anni. Il giovane ha già giocato sotto gli ordini di Setién nella sconfitta contro il Valencia ed è entrato nella gara contro il Levante. Altro giovane è l'ecuadoriano Kike Saverio che è entrato nella lista della Champions League. Oltre ad Álex Collado e Kike Saveiro. Oltre a questi c'è l'ex Inter Manaj, che si è già allenato con la prima squadra dopo essere arrivato in questo mercato invernale e Riqui Puig.