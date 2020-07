Dalla Spagna - Barça, patto Messi-Setièn per la Champions: chiesta tregua allo spogliatoio

A Radio Marte è intervenuto Andrea De Paoli, giornalista del Corriere dello Sport inviato in Spagna: “A Barcellona la situazione Covid è delicata e va tenuta sotto controllo. Per ciò che concerne la squadra blaugrana, ad oggi il tecnico ha a disposizione 13 giocatori titolari perchè deve fare i conti tra infortuni e squalifiche. La sostituzione di Valverde non è stata approvata dallo spogliatoio del Barcellona e non è stato facile per Seiten imporsi in un gruppo non felice. Pare che Setien abbia raggiunto un accordo con Messi e per salvare la stagione puntano a vincere la Champions. E' stato Messi poi a chiedere una tregua allo spogliatoio".