Dalla Spagna - Il Barça non cambia: l'ingaggio di Xavi rimandato a giugno

Il Barcellona non cambierà allenatore fino a giugno. L'ex metodista dei catalani Xavi Hernandez non firmerà per il blaugrana, almeno non per il momento. È questa, secondo il Mundo Deportivo la conclusione a cui è arrivato oggi il club iberico, che ha già avuto tre incontri con l’attuale tecnico dell’Al Sadd. Fonti interne al club blaugrana assicurano che non è questo il momento giusto per il ritorno in Spagna dell’ex centrocampista, che ha un contratto in essere con il suo attuale club.